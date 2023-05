Juventus-Inter Women 2-0 al 45′. Ma un gol è in fuorigioco!

Juventus-Inter Women, valida per la settima giornata della poule scudetto di Serie A Femminile allo Juventus Training Center di Vinovo (TO). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato sfavorevole di 2-0. Poca cattiveria e troppa disattenzione per le ragazze di Guarino, che al 15′ sono già sotto di due gol. La seconda rete bianconera, però, è in fuorigioco! Di seguito il report del primo tempo di Juventus-Inter Women.

NB: Segui Juventus-Inter Women grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Juventus-Inter Women non iniziano per il verso giusto per la squadra di Rita Guarino. Le bianconere, infatti, sfruttano bene il primo pallone del match e anche la superficialità della difesa interista, mettendo a segno l’1-0. Il gol, arrivato già al 2′, porta la firma del destro di Sofie Pedersen. L’Inter Women tenta di risollevare subito la sfida con una soluzione da fuori area: Marta Pandini al 5′ calcia dal limite sfiorando la rete del pareggio. Dopo un buon momento delle nerazzurre, però, la Juventus affonda il colpo. Questa volta ad abbattere Francesca Durante è Sofia Cantore al 15′, fra le proteste delle interiste, che segnalano il fuorigioco. Per ribaltare il risultato l’Inter Women prova a sfruttare la carta Tabitha Cahwinga. L’attaccante malawiana tenta spesso di far male in ripartenza alla squadra di Montemurro, come al 32′. Quando arriva palla al piede in area ma, invece di scegliere la soluzione personale, opta per il passaggio al centro. Pandini, però, non è ben posizionata e la potenziale occasione sfuma. Il primo tempo di Juventus-Inter Women si chiude con le interiste che si rendono pericolose in fase offensiva ma il risultato è sempre quello sfavorevole di 2-0.

Juventus-Inter Women – Tabellino

2 JUVENTUS – INTER 0

Marcatrici: Pedersen (J) al 2′, Cantore (J) al 15′.

JUVENTUS (3-5-2): 16 Peyraud Magnin; 2 Pedersen, 3 Gama, 5 Nilden, 6 Nystrom, 7 Cernoia, 9 Cantore, 11 Bonansea, 20 Simon, 21 Caruso, 71 Lenzini.

A disposizione: 38 Forcinella, 10 Girelli, 13 Boattin, 15 Grosso, 18 Beerensteyn, 26 Bartucci, 31 Dauria, 33 Duljan, 77 Gunnarsdottir.

Allenatore: Joseph Montemurro.

INTER (3-5-2): 22 Durante; 2 Sonstevold, 19 Alborghetti, 17 Fordos; 25 Thøgersen, 5 Karchouni, 34 Mihashi, 18 Pandini, 13 Merlo; 9 Polli, 11 Chawinga.

A disposizione: 12 Piazza, 6 Santi, 10 Bonetti, 14 Robustellini, 15 Eckhoff, 27 Csiszar, 29 Kristjansdottir, 31 Lang, 35 Calegari.

Allenatore: Rita Guarino.

NOTE – Ammonizioni: . Recupero: 4′ (PT).