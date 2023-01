Assogna: «Inter, Gagliardini incompiuto. Caratteristiche da Nazionale»

Tra le scelte di Simone Inzaghi per Cremonese-Inter c’è anche Roberto Gagliardini dal primo minuto. Giocatore di cui ha parlato Paolo Assogna negli studi di Sky Sport nei minuti precedenti al calcio d’inizio

INCOMPIUTO – Roberto Gagliardini, sebbene sia ormai al termine della sua esperienza in nerazzurro, sarà in campo dal primo minuto in Cremonese-Inter. Del giocatore ha parlato il giornalista Paolo Assogna: «Io penso che Gagliardini è un giocatore dal quale ci si poteva aspettare di più. All’Atalanta aveva fatto vedere di essere in grado di giocare in una certa dimensione e in entrambe le fasi, adesso si è fermato un po’ e l’ho sentito anche risentito ultimamente. Credo che sia un incompiuto fino a questo momento ma che abbia le caratteristiche, magari in un altro ambiente, per tornare anche stabilmente in Nazionale».