Assogna: «Inter ha dimostrato di stare bene. Derby? Sbagliato poco»

Paolo Assogna, giornalista e inviato di Sky Sport, ha analizzato l’attuale momento dell’Inter. Un’analisi che va a toccare anche quella che è la prossima sfida che attende i nerazzurri, ovvero la gara di Champions League contro il Liverpool.

PERIODO DI FORMA – Così Paolo Assogna sulla situazione di forma dei nerazzurri: «La corsa scudetto è rivolta solo alle prime tre che stanno bene. L’Inter ha preso un punto in due partite, e lo ha fatto a Napoli. Inoltre ha sbagliato pochissimo nel derby peccando forse di presunzione. Ma sta bene, lo abbiamo visto anche in Coppa Italia».

QUASI IMPOSSIBILE – Assogna ha poi analizzato le possibilità dei nerazzurri in Europa: «Sono consapevoli della loro forza e stanno gestendo bene le forze anche in campionato. Il calo delle ultime due è fisiologico. Li vedo sfavoriti contro il Liverpool, ma se c’è una squadra che per maturità dei giocatori e mentalità può far bene in Champions League è proprio l’Inter. Detto questo, per chiunque sperare di eliminare gli inglesi è quasi impossibile».