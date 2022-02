Conte sbotta: «Lotta al quarto posto? Abituato ad altri obiettivi!»

Dopo la terza sconfitta consecutiva del suo Tottenham, Antonio Conte si è sfogato nell’intervista post-partita. L’ex tecnico dell’Inter ha infatti definito inusuale lottare per il quarto posto.

DIFFERENZA DI AMBIZIONI – Antonio Conte non sta vivendo un periodo facilissimo al Tottenham. Oggi, contro il Wolverhampton, per l’ex tecnico nerazzurro è arrivata la terza sconfitta consecutiva. Nel postpartita, questo è stato il suo sfogo: «Per me è difficile parlare di lotta al quarto posto, di Europa League o di Conference League. Io sono sempre stato abituato a giocare per altri obiettivi. Ora dobbiamo ricostruire».