FOTO − Napoli-Inter, ennesima grande prestazione di Perisic: sicurezza

In Napoli-Inter, Ivan Perisic è stato uno dei migliori in campo. Ottime progressioni e grandissime scalate difensive per il laterale mancino, protagonista indiscusso dell’attuale stagione nerazzurra

PROTAGONISTA − In Napoli-Inter, uno dei migliori di tutta la partita è stato Perisic. Il laterale croato ha solcato la fascia sinistra proponendosi come sempre molto bene contro Giovanni Di Lorenzo e coprendo in fase difensiva con recuperi di 50-60 metri. Su Instagram, ha voluto esprimere la sua determinazione per l’ennesima ottima prestazione.

Nessun attimo di stop per Perisic, che mercoledì sarà chiamato agli straordinari contro il Liverpool in Champions League.