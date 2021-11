Assogna: «Derby decisivo. In caso di KO Inter, distanza irrecuperabile»

Milan-Inter sta iniziando. Paolo Assogna su Sky Sport ha presentato la gara del Meazza sostenendo che sarà una partita decisiva soprattutto per i nerazzurri

DECISIVO − Assogna non ha dubbi sulla gara di questa sera tra Milan-Inter: «Non esiste una favorita in questo Derby di Milano perché sono due squadre, Milan e Inter, che si equivalgono. Però vado contro i due allenatori e dico che per me è una partita decisiva poiché in caso di sconfitta la distanza dei nerazzurri poi sarebbe irrecuperabile».