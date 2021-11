Marchetti: «Inter ha più necessità di vincere il derby! Psicologicamente…»

Manca poco a Milan-Inter e Luca Marchetti – ospite negli studi di Campo Aperto su Sky Sport -, sottolinea l’importanza della sfida, soprattutto per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni

OPPORTUNITÀ – Milan-Inter andrà in scena tra pochissimo a San Siro. Secondo Luca Marchetti, è un derby importantissimo soprattutto per i nerazzurri: «Chi ci arriva meglio? Tutte e due. E’ assolutamente un derby importante, l’Inter ha più necessità del Milan di andare a vincere. I rossoneri hanno un’opportunità, l’Inter questa opportunità deve andare a coglierla oggi anche perché sarebbe psicologicamente importante vincere uno scontro diretto. Finora l’Inter non lo ha fatto né in campionato né in Champions League con il Real Madrid. Ha giocato bene ma non si è imposta».