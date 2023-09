Arnautovic salta partite in doppia cifra: una speranza per l’Inter – CdS

L’infortunio di Arnautovic è piuttosto serio e dovrà stare fermo a lungo, dopo il problema muscolare accusato al 90′ di Empoli-Inter domenica. Dal Corriere dello Sport arriva il numero di partite che dovrà saltare.

ASSENZA LUNGA – Marko Arnautovic dovrà rinunciare alle prossime dieci partite dell’Inter, sette di Serie A e tre di Champions League. L’infortunio accusato domenica a Empoli è di medio livello, significa che c’era il rischio che potesse andare anche peggio visto il grido di dolore al momento dello stop. A maggior ragione perché, dopo la distrazione muscolare alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, aveva dovuto abbandonare il Castellani in stampelle. Arnautovic salterà anche le prossime due soste per le nazionali, non rispondendo alla chiamata dell’Austria. L’obiettivo dell’Inter, che fra una cosa e l’altra lo perderà per due mesi, è riaverlo a disposizione il 26 novembre nel big match con la Juventus. Per il Corriere dello Sport con un po’ di fortuna Arnautovic potrebbe rientrare con sette-dieci giorni d’anticipo, ma visti gli impegni delle nazionali si cercherà di calibrare il suo recupero per la sfida dell’Allianz Stadium. Con Alexis Sanchez pronto ad avere maggiore spazio nelle rotazioni e il Primavera Amadou Sarr aggregato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno