Inter-Sassuolo, un giorno di riposo in più per Dionisi. Pericolo – TS

L’Inter giocherà il turno infrasettimanale di campionato contro il Sassuolo, con cui facilmente è caduta da quando è tornata in Serie A. Un vantaggio per i nero-verdi citato da TuttoSport.

DIFFERENZA – Il Sassuolo ha giocato sabato alle ore 18 contro la Juventus vincendo, l’Inter invece domenica alle ore 12.30. Il giorno di riposo in più per i nero-verdi potrebbe essere determinante, soprattutto se si pensa ai precedenti delle due squadre. La squadra di Alessio Dionisi è avvezza a fare sgambetti ai nerazzurri. Il bilancio vede quasi la parità, anche dall’arrivo di Giuseppe Marotta. Tanti affari sul mercato con Giovanni Carnevali (Frattesi, Sensi, Pinamonti), ma comunque il Sassuolo non si è mai risparmiato. A San Siro i risultati ottenuti sono migliori di quelli del Mapei Stadium. Due vittorie, un pareggio e due sconfitte per l’Inter contro la compagine emiliana, che tra l’altro è stata una delle cause dello Scudetto perso alla prima stagione di Simone Inzaghi. Sassuolo perciò è un ottimo test per capire se gli uomini del tecnico piacentino possono reggere due partite a settimana.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi