Sanchez ottiene lo spazio che voleva con l’Inter: ecco quando dal 1′ – CdS

Sanchez è tornato all’Inter un mese fa, a un anno dalla risoluzione del contratto (con buonuscita). Il cileno doveva essere la quarta punta, ma l’infortunio di Arnautovic lo fa salire di grado: il Corriere dello Sport indica quando può avvenire il nuovo debutto da titolare.

GERARCHIE RIVISITATE – Alexis Sanchez può ritrovare presto una maglia da titolare con l’Inter. Non scontato che possa essere domani col Sassuolo, per il Corriere dello Sport è più facile che avvenga sabato in casa della Salernitana. Dopo l’infortunio di Marko Arnautovic necessario rivedere le gerarchie in attacco, con il Primavera Amadou Sarr che sarà aggregato stabilmente alla prima squadra. Con Sanchez rimangono solo Marcus Thuram e Lautaro Martinez, quest’ultimo già abituato a dover fare gli straordinari per via di infortuni altrui (come già capitato la scorsa stagione con Romelu Lukaku, due stagioni fa con Joaquin Correa e nel 2019-2020 proprio col cileno). L’alternativa è avanzare un centrocampista, che può essere Henrikh Mkhitaryan, l’ultimo arrivato Davy Klaassen a oggi ancora a zero minuti o l’altro spesso infortunato Stefano Sensi. Da escludere il ricorso agli svincolati. Per Sanchez è l’occasione che aspettava: è ben felice di avere più spazio nell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno