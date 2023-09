Sanchez unica alternativa. Prima prova di resilienza dell’Inter – TS

Marko Arnautovic non sarà parte della rosa dell’Inter per due mesi circa. Le soluzioni in attacco ci sono, Sanchez scalpita, ma la coperta rischia di diventare corta. Lo spiega TuttoSport.

RISCHI – Amadou Sarr si è allenato in Prima Squadra, poi all’evenienza ci sono Henrikh Mkhitaryan e Davy Klaassen come possibili seconde punte. Queste sono le alternative a Marko Arnautovic, perché Simone Inzaghi in attacco non ne ha altre. Oltre ai due titolari c’è solo Alexis Sanchez, che scalpita e richiede maggiore minutaggio. Col Marsiglia ha giocato 35 partite in Ligue 1 di cui 32 da titolare, i numeri danno fiducia ma gli impegni numerosi qualche preoccupazione invece la lasciano. Marko Arnautovic tornerà verso fine novembre, di mezzo ci sono soste. La prima è a ottobre, il solito pericolo sono le partite dei sudamericani. Nel reparto offensivo oltre a Sanchez c’è Lautaro Martinez, che ora corre il rischio sovraccarico e per forza dovrà riposare e rimanere in panchina in una partita tra Sassuolo e Salernitana. El Nino Maravilla è pronto per sfruttare la grande occasione e non far rimpiangere il compagno austriaco.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino