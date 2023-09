Sarr profilo ideale per sostituire Arnautovic. Talento della Primavera

Amadou Sarr potrebbe essere una delle idee di Simone Inzaghi per sostituire Marko Arnautovic all’Inter. Queste sono le caratteristiche principali del giovane attaccante della Primavera di Cristian Chivu.

SOSTITUTO – Amadou Makhtarlayi Sarr, attaccante della Primavera nato il 28 giugno del 2004, potrebbe essere una delle alternative a Marko Arnautovic. Il calciatore austriaco si è infortunato proprio ieri contro l’Empoli e rimarrà fuori per un po’ di tempo, c’è chi parla addirittura di più di due mesi. Le idee di Simone Inzaghi per ora prevedono Alexis Sanchez come primo nome, altrimenti Henrikh Mkhitaryan o Davy Klaassen da alzare come seconde punte. Nel caso in cui serva però un attaccante puro l’unico può essere proprio Amadou Sarr. Il motivo lo spieghiamo di seguito.

Sarr, due motivi per essere il prescelto

UNO – Sarr è un attaccante estremamente fisico, in grado di sovrastare i suoi pari età. I 190 cm a disposizione gli permettono di sfruttare lo strapotere evidente rispetto agli altri. Questa caratteristica e allo stesso tempo la capacità di saper utilizzare il fisico lo candidano come uno dei possibili sostituti di Arnautovic. Anche l’austriaco lavora in questa maniera contro i difensori.

DUE – I 190 cm non sono però uno svantaggio per quanto riguarda le qualità tecniche. Amadou Sarr ha un sinistro sopraffino, lo dimostra la traversa presa contro il Frosinone appena entrato dalla panchina. Una staffilata verso il finale del match che avrebbe potuto chiudere definitivamente i giochi per la terza vittoria in quattro partite poi arrivata della squadra di Cristian Chivu. Sarr ha buone qualità palla al piede, infatti può anche ricoprire il ruolo di esterno o di seconda punta.

Sarr e il suo passato

PASSATO – Amadou Sarr è stato acquistato dall’Inter nell’estate del 2018 dalle Giovanili del Liventina in Trentino Alto Adige. Passato dall’Under 17 dove ha segnato 6 gol in 12 presenze si è poi unito all’Under 18 con cui si è fatto finalmente vedere. 14 reti in campionato in 28 gare giocate, l’exploit nella Viareggio Cup con 6 gol in 5 partite. Nel 2022 infine l’esordio in Primavera. Cristian Chivu lo ha accolto definitivamente solo l’anno scorso, quando però la concorrenza di Francesco Pio Esposito, ora in prestito allo Spezia, lo ha obbligato a sedere tante volte in panchina. 5 reti tra le quali 3 siglate nelle ultime giornate della rincorsa fallita dell’Inter verso i playoff.

PRESENTE – Oggi Amadou Sarr è il numero 9 dell’Inter Primavera. Il senegalese è il prescelto di Chivu per occupare il ruolo di prima punta a discapito di Matteo Spinacce suo sostituto. 2 gol segnati entrambi su calcio di rigore contro Real Sociedad in UEFA Youth League e Fiorentina in campionato, un assist fatto registrare con l’Empoli all’esordio stagionale. Con l’infortunio di Arnautovic ci si potrebbe aspettare una convocazione in Prima Squadra. Chissà se arriverà la prima presenza anche agli ordini di Simone Inzaghi, che cerca un’alternativa all’austriaco.