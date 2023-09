Cordoba: «Inter più compatta ed è solo l’inizio! Thuram e Frattesi…»

Cordoba elogia l’Inter di Inzaghi e soprattutto i nuovi acquisti, in particolare Frattesi e Thuram. L’ex difensore nerazzurro e attuale socio-dirigente del Venezia, intervistato da Sky Sport a margine dell’evento “Cupra Ghost Padel Darsena Derby” a Milano, spiega perché ci sono tutti i margini per aprire un nuovo grande ciclo vincente ad Appiano Gentile. Magari pure in Europa

NUOVO CICLO – Il primo posto in classifica è oggettivo ma Ivan Cordoba chiede ancora più attenzione: «Contro squadre come il Sassuolo non devi concedere nulla, se no ti vai a incartare e complichi la vita inutilmente. Adesso i calciatori dell’Inter dimostrano di essere molto più squadra e uniti. Si vede che c’è lo spogliatoio unito e dà fiducia all’allenatore. Ed è molto più facile gestire una squadra in cui tutti si aiutano tra di loro ed è compatta. Ciò ti fa ottenere certi risultati. Quando una squadra è così convinta, è dura da affrontare per le altre. Sappiamo che questo è solo l’inzio! La maturità che hanno dimostrato, affrontando la Finale di Champions League, ha dato un grande esempio a tutti. E credo che quest’anno è giusto che ci provino di nuovo, senza trascurare il campionato. Vincere lo Scudetto deve essere sempre un obiettivo dell’Inter. Assolutamente!». Questo il Cordoba-pensiero sull’Inter prima da sola in Serie A ma protagonista anche in Europa.

Cordoba sulla nuova Inter con Frattesi e Thuram

NUOVI ACQUISTI – Entrando nei dettagli del calciomercato, Cordoba promuove i dirigenti nerazzurri ma anche i calciatori stessi: «Leggendo i commenti prima dell’arrivo dei nuovi giocatori, questi hanno scelto di venire all’Inter. Questo vuol dire tanto. Sapevano di trovare un bel gruppo. Uno, ovviamente, è felice e più consapevole di andare in una squadra in cui pensare solo a giocare per dare sempre il massimo a livello di contributo. In una squadra che è già forte. Marcus Thuram non è una sorpresa per me. L’avevo già visto dal vivo nella Finale dei Mondiali e mi aveva impressionato! Davide Frattesi, che arriva da una squadra in cui si gioca per raggiungerne una “grande” (il Sassuolo, ndr), si è visto come interpreta con forza le partite. Come chiede l’allenatore (Simone Inzaghi, ndr). E incide in partite complicate, come quelle di adesso». Così Cordoba su Frattesi e Thuram, che per il momento sono i nuovi acquisti che stanno impressionando di più.