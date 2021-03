Apolloni: Â«Inter, oggi sfida importante. Scudetto? Diverse insidieÂ»

Apolloni: «Inter, oggi sfida importante. Scudetto? Diverse insidie»

Inter-Genoa, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Luigi Apolloni, ex giocatore e allenatore del Parma, ha parlato in vista del match di questa sera tra i gialloblù e l’Inter guidata da Antonio Conte. Lo ha fatto ai microfoni di “Tutto Mercato Web Radio”

SFIDA – Luigi Apolloni ha esordito così: «È importante questa partita. I valori li conosciamo, le differenza anche. Le partite però vanno giocate. Il Parma vuole uscire da una situazione difficile e l’Inter deve dare continuità ai suoi risultati e consolidare il primato».

TITOLO – Apolloni ha poi parlato della corsa scudetto: «I punti sono ancora tanti, certo il Milan non è in una condizione migliore per vari motivi, fisici e caratteriali. È ancora tutto da decidere ma vincere oggi per l’Inter sarebbe importante per l’allungo. Le motivazioni le avrà più il Parma e per questo l’Inter deve fare attenzione. Le insidie sono dietro l’angolo».

Fonte: tuttomercatoweb.com