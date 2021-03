Marani: Â«Inter squadra continua, lo Scudetto non si basa su una partitaÂ»

Marani: «Inter squadra continua, lo Scudetto non si basa su una partita»

Matteo Marani, giornalista sportivo e opinionista di “Sky Sport”, ha parlato della sfida di questa sera dell’Inter in casa del Parma e della corsa per lo Scudetto.

CORSA AL TITOLO – Questa l’analisi di Matteo Marani sulla questione Scudetto e sulla partita di questa sera tra Inter e Parma: «Lo Scudetto lo conquisti con la continuità, che l’Inter fin qui sta dimostrando. L’attacco funziona a meraviglia, la difesa non prende più gol, quindi parliamo di una squadra solida. Qualche risultato è stato bugiardo, come la sconfitta contro la Sampdoria. In questo momento i nerazzurri hanno la continuità, ma lo Scudetto non conta da una gara, bensì da un processo di crescita. Il percorso dell’Inter arriva già dalle basi messe da Spalletti e dal primo anno di Conte. Lo snodo è stata la vittoria contro la Juventus. E proprio i bianconeri possono essere la squadra principale per la corsa al titolo»