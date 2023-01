Amadeus: «L’ansia non è Sanremo ma l’Inter! Con l’1-3 a Monza no problemi»

Amadeus, in attesa di condurre Sanremo, si sofferma sull’Inter di cui è grande tifoso. Il noto conduttore, in collegamento con Supertele su DAZN, torna anche sull’errore di Sacchi sabato contro il Monza.

TIFO PESANTE – Amadeus ironizza: «L’ansia maggiore non è Sanremo, è veder giocare l’Inter (ride, ndr). È il momento più problematico, peraltro l’Inter ha sempre partite molto importanti poco prima o poco dopo Sanremo. Io sono un interista ansioso, perché guardo sempre la partita in piedi e mai seduto. Sono sempre un po’ pessimista, perché poi magari va meglio. Anche contro il Monza ho visto il secondo tempo e non ero ottimista, poi certo magari convalidando quel gol sull’1-3 non ci sarebbero stati problemi. Guardo sempre con affetto la Roma per José Mourinho, oltre perché vivo a Roma, e gli auguro di arrivare secondo dietro all’Inter».