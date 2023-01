Collovati: «Skriniar insostituibile? Lui ha delle responsabilità come gli altri»

Fulvio Collovati ha posto un quesito su Skriniar durante la trasmissione Calcio Totale in onda su Rai Sport +. Ecco le parole dell’ex difensore dell’Inter.



INSOSTITUIBILE? − Negli ultimi mesi in casa Inter non si fa altro che parlare di Milan Skriniar e del suo rinnovo che tarda ad arrivare. I tifosi sperano che il difensore slovacco possa rimanere in nerazzurro poiché lo considerano difficile da sostituire con qualcuno di migliore. Sull’argomento è intervenuto l’ex calciatore dell’Inter Fulvio Collovati che ha posto un quesito che può far riflettere in molti: «Su Skriniar pongo un quesito. Siamo così sicuri che sia insostituibile come difensore? Fa parte di una difesa che ha preso ventiquattro gol. Anche lui ne fa parte. È la decima difesa del campionato. Non è solo colpa di Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Non è sempre colpa loro. Evidentemente anche Skriniar ha delle responsabilità».