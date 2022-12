Altobelli: «Mondiale in Qatar decisamente bello! Ha vinto la migliore»

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport ha parlato del Mondiale in Qatar vinto dall’Argentina

MONDIALE – Questo il commento di Altobelli: «Mondiale? Bello, decisamente bello. Sono arrivate in finale due squadre con due grandi campioni, Messi e Mbappe, i migliori che in questo momento il calcio può offrire. Ho visto bellissime partite già nei gironi di qualificazione, ma il meglio è emerso avvicinandoci alla finale che è stata il non plus ultra di quello che può regalare questo sport. Ha vinto la migliore, come spesso succede in queste competizioni dove non si arriva in fondo per caso. Fu così anche per noi nel 1982».

Fonte: Tuttosport – Cristiano Tognoli