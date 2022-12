Lukaku punta Inter-Napoli! Inzaghi pensa a coppia d’attacco inedita – TS

Romelu Lukaku è al lavoro ad Appiano Gentile: il belga punta dritto ad Inter-Napoli. Secondo Tuttosport, in vista della super-sfida, Inzaghi pensa ad una coppia d’attacco “inedita”

CONDIZIONE – Romelu Lukaku è rientrato ad Appiano Gentile. Il belga, secondo quanto riferito da Tuttosport, è apparso in grande spolvero negli allenamenti. Tanto che, secondo il quotidiano, “Big Rom” si candida per un posto da titolare nella sfida tra Inter e Napoli del 4 gennaio. Con lui, a guidare l’attacco dell’Inter, non dovrebbe esserci Lautaro Martinez, che rientrerà a Milano troppo a ridosso della sfida (vedi articolo). A far coppia col belga, viste le ottime prestazioni in amichevole, potrebbe essere Mkhitaryan.

Fonte: Tuttosport – Sim.Tog