Handanovic ai saluti? Inter valuta portieri a zero: Sommer lontano – CdS

Se Samir Handanovic non dovesse rinnovare il suo contratto con l’Inter, secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza è pronta a valutare diversi portieri sul mercato. Yann Sommer però si allontana.

PORTIERI A ZERO – In attesa di definire il futuro di Samir Handanovic in scadenza con l’Inter, la dirigenza nerazzurra segue diversi portieri, soprattutto quelli a scadenza di contratto. Il preferito è Yann Sommer del Borussia Monchengladbach, che però è sempre più vicino a firmare il suo nuovo contratto con il Bayern Monaco, che deve sostituire Neuer infortunatosi fino al termine della stagione. Marotta e il resto della dirigenza seguono anche il portiere Agustin Rossi del Boca Juniors, che avrebbe tuttavia un pre-accordo con il Flamento. Attenzione anche al nome di Neto, ora al Bournemouth, con un passato già in Italia (Fiorentina e Juventus), ma anche in Spagna con il Barcellona.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno