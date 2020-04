Altobelli: “Messi, perchÃ© non vieni? Inter societÃ  forte, ti aspettiamo”

Altobelli: “Messi, perché non vieni? Inter società forte, ti aspettiamo”

Alessandro “Spillo” Altobelli ha parlato della possibilità che Lionel Messi si trasferisca all’Inter. L’ex giocatore nerazzurro ha invitato il fenomeno argentino a trasferirsi in Italia e ha elogiato la società di Suning. Ecco le sue parole a “Sportmediaset”

L’INVITO – Si continua a parlare della possibilità che Lionel Messi si trasferirsca all’Inter (vedi qui gli aggiornamenti). Alessandro “Spillo” Altobelli, ex bandiera nerazzurra, manda un messaggio alla Pulce: «Io dico una cosa a Messi. Perché non vieni in Italia e nel campionato italiano? Oggi l’Inter è una società forte: ti aspettiamo». L’invito sarà accolto o resterà solo un sogno per tutti i tifosi nerazzurri?

Fonte: Sportmediaset.