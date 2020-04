Il mondo del calcio oggi in riunione: tanti temi sul tavolo – Sky

Questo pomeriggio si terrà una riunione con tutti gli addetti del calcio in cui ci si aggiornerà sulla situazione in atto e si parlerà ancora di riduzione degli stipendi. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

AGGIORNAMENTI IN ATTO – Questo pomeriggio il mondo del calcio si raduna di nuovo per aggiornarsi sulla situazione in atto. Il punto di Alessandro Alciato: «La giornata di oggi porterà qualche aggiornamento importante. L’orario da cerchiare in rosso sono le 16 quando inizierà la terza riunione sul tavolo di emergenza della FIGC con tutte le componenti, quindi oltre a Gravina ci saranno anche le Leghe di A, B, Lega Pro, dilettanti, associazione calciatori, allenatori e arbitri. Tutti i protagonisti si aggiornano sulla situazione e si tenta di fare delle proiezioni aggiornate alla situazione attuale. Si parlerà della riduzione degli stipendi che sta creando problemi».