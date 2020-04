Cavallero (DS Velez): “Almada all’Inter? Per ora solo contatti”

Condividi questo articolo

Pablo Cavallero, direttore sportivo del Velez Sarsfield, ha concesso un’intervista all’emittente argentina “Tnt Sports” in cui ha parlato delle voci che danno il giovane talento del club Thiago Almada vicino all’Inter

INCERTEZZA TOTALE – Cavallero non si sbilancia, ma ammette di aver ricevuto delle telefonate: «Facile o difficile dipenderà dalle offerte che arriveranno quando riaprirà il mercato e dalle situazioni dei club. In questo momento c’è solo tanta incertezza. Abbiamo ricevuto chiamate da alcuni intermediari, ma al momento sono soltanto contatti. L’incertezza è totale, potranno variare i prezzi dei giocatori e soprattutto i piccoli club saranno colpiti a livello economico e dovranno adeguarsi, non solo loro, ma tutto il mondo dell’impresa, al di là della malattia che sta facendo morire tante persone. Vedremo come restare competitivi, devi stare attento a come e a chi scegliere per restare competitivo e preservare la società. Ci saranno molti scambi di giocatori. I grandi club d’Europa resteranno grandi ma anche loro dovranno risparmiare. Noi proveremo a difenderci e ottenere una buona percentuale».