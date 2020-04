Messi-Inter, qualcosa si muove: Suning fa i conti. E quella clausola… – SM

Nel notiziario di “Sportmediaset” si continua a parlare della suggestione legata a un passaggio di Lionel Messi all’Inter. Per i nerazzurri si tratta di un sogno, ma qualcosa si muove: ecco come Suning potrebbe permettersi l’operazione

I CONTI – Adesso arrivano conferme anche dall’argentina. Messi all’Inter rimane un sogno, ma qualcosa si sta muovendo: Suning ci stanno effettivamente pensando. Come possono i nerazzurri permettersi un’operazione simile? La Pulce si ripagherebbe da solo tra merchandising, magliette e abbonamenti. Il suo ingaggio da 60 milioni di euro lordi, inoltre, con il decreto sul rientro dei capitali scenderebbe a 45. Con i vari sponsor dell’Inter che potrebbero contribuire all’operazione, come successe già con Ronaldo.

LA CLAUSOLA – Si tratta insomma di un’operazione che un colosso come Suning potrebbe davvero effettuare. Soprattutto se Lionel Messi decidesse di esercitare l’opzione, presente nel contratto, per rescindere il contratto con il Barcellona. Un’ipotesi che non è mai stata così vicina come in questo momento, dopo i problemi con il presidente blaugrana Bartomeu per il taglio degli stipendi ma non solo. La possibilità di poter sfidare Cristiano Ronaldo fa il resto: l’idea di affrontare nuovamente il rivale di sempre potrebbe spingere l’argentino a vestire davvero nerazzurro. Cosa succederà?

