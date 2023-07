Altobelli: «Inutili critiche a Cuadrado! Lukaku? L’Inter ha una colpa»

Alessandro Altobelli, ex Inter e Juventus, ha parlato in una lunga intervista di quanto accaduto nel mercato nerazzurro. Tanto con Cuadrado quanto con Lukaku. Il suo pensiero a Tuttosport.

CUADRADO − Alessandro Altobelli ha parlato a Tuttosport del mercato dell’Inter. Concentrando la propria attenzione su dei profili nello specifico. Le sue parole: «L’approdo di Cuadrado all’Inter è stata una sorpresa. Ma ormai il calcio è cambiato. Non fa più quel certo effetto. Ci sta tutto, ecco. Lui può ricoprire il ruolo di terzino basso o di ala alta. È un giocatore che salta l’uomo. Dà l’anima quando gioca. Forse si deve controllare di più quando è sul campo. Ma a parte la provenienza, che ripeto, non si deve più guardare, non ci sono motivi per criticare il suo arrivo. Cuadrado, a seconda delle richieste ricevute, avrebbe potuto scegliere la destinazione migliore. E migliore dell’Inter, almeno per quanto riguarda l’Italia, non poteva essercene».

LUKAKU −«Romelu Lukaku invece è un’altra faccenda. Credo che lui abbia sbagliato tanti passaggi. Ecco quindi che non andrà più all’Inter, ma ora sono i tifosi che non lo vogliono più. Su questo è servito, ha ricompattato l’ambiente. Uno ha il diritto di fare tutte le scelte che vuole. Ma se parli con l’Inter, non parli nel mentre anche con la Juventus. Vuol dire non rispettare la squadra dove sei stato sino a giugno. Poi secondo me anche la società avrebbe potuto agire diversamente. In questo anno in cui è stato in prestito, avresti dovuto trovare un accordo prima se volevi tenerlo. Non ridurti alla fine. Un po’ di colpa a mio avviso su questo ce l’hanno quindi anche i nerazzurri. Però più che corna fatte all’Inter, io dico che se l’è fatte da solo! Rischia di non andare da nessuna parte. Sicuramente non tornerà in nerazzurro. Chi lo sa se la Juventus alla fine deciderà davvero di prendere il belga».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna