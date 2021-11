Altobelli: «Dzeko funziona se lo fa la squadra. Diverso da Lautaro Martinez»

Alessandro ‘Spillo’ Altobelli ha analizzato a 90esimo Minuto su Rai Due la coppia d’attacco nerazzurra in vista di Milan-Inter questa sera (vedi formazioni), sottolineando le caratteristiche sia di Edin Dzeko che di Lautaro Martinez.

ATTACCO DIVERSO – Alessandro Altobelli ha commentato così la coppia d’attacco nerazzurra, in vista di Milan-Inter: «Dzeko è il classico centravanti d’area di rigore che fa salire la squadra e dà i tempi. Ha bisogno di uno a fianco, ma soprattutto delle fasce laterali. Un attaccante come lui ha bisogno dei palloni in mezzo, lui è forte di testa e nell’anticipo. Se non funziona la squadra, non funziona neanche lui. Diversamente da Lautaro Martinez che può giocare da solo e non ha bisogno del centravanti».