Teotino: «Pioli, scelte per Milan-Inter? Vuole mettere in difficoltà esterni»

Dopo le formazioni ufficiali di Milan-Inter (vedi articolo), Gianfranco Teotino – giornalista e opinionista di Rai Sport – ha commentato a 90esimo Minuto le scelte di Stefano Pioli, specialmente sugli esterni.

ESTERNI IN DIFFICOLTÀ – Gianfranco Teotino ha commentao così le scelte di Stefano Pioli per Milan-Inter: «Penso sia molto importante il duello sulle fasce, è lì che il Milan può prendere il sopravvento raddoppiando sugli esterni dell’Inter. Si possono creare coppie di giocatori per mettere in difficoltà Darmian e Perisic. Penso che sia questo che Pioli abbia voluto fare, mettendo giocatori più offensivi sugli esterni».