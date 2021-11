Adani: «Milan-Inter, nerazzurri hanno più da perdere per due motivi»

Lele Adani, ex giocatore e attuale opinionista di Rai Sport, è intervenuto a 90esimo Minuto per presentare il derby di questa sera tra Milan e Inter.

ALTO LIVELLO – Così Lele Adani sul Milan-Inter di questa sera: «Una partita di livello molto alto, mi auguro sia una bella gara tra una squadra che ha una storia 22 mesi e l’altra che di 4 anni e mezzo. Il lavoro di Inzaghi inizia infatti già da Spalletti, passando poi da Conte. Mancherà un giocatore che fa la differenza, Theo Hernandez, mentre i nerazzurri hanno due o tre giocatori in panchina che possono spaccare la partita. Penso che l’Inter ha più da perdere perché va a -10 e se non vincesse non avrebbe ancora vinto uno scontro diretto».