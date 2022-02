Allegri: «L’Inter è fuori dalla nostra portata, è la favorita per lo Scudetto»

Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Verona, ha risposto alla domanda sulla corsa scudetto. Il tecnico bianconero ritiene l’Inter nettamente favorita per la conquista

CORSA SCUDETTO − Allegri risponde alla domanda sulla lotta per la vittoria del titolo: «Il campionato è un percorso a tappe, noi dobbiamo arrivare fra le prime quattro. Ho una rosa forte e migliorata, ma non bisogna farsi prendere troppo dall’entusiasmo. Scudetto? Noi difficilmente rientreremo nel giro Scudetto a meno che non svenga l’Inter, il Milan, l’Atalanta o il Napoli. Credo che l’Inter sia fuori dalla portata nostra, è la favorita per lo scudetto».