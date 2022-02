Padovan: «Derby all’Inter se non ci saranno episodi imprevisti. Il Napoli…»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione ‘La casa dello Sport‘, ha analizzato il Derby Inter-Milan. Nerazzurri favoriti, poi tiene il Napoli come possibile rivale dei nerazzurri

DERBY − Il pensiero di Padovan sulla gara delle 18: «Se non ci sono episodi decisivi e imprevisti lo vince l’Inter perché gioca meglio, ha la rosa più profonda. Ha la consapevolezza che questo sarà un mese decisivo e si galvanizza sotto pressione. Milan non al meglio, non è riuscita a battere una Juventus ancorata in mezzo, hanno anche poche soluzioni». Poi sulla corsa scudetto, Padovan si è espresso così: «Il campionato per me non finisce anche se vincesse l’Inter, credo nel Napoli che è la mia favorita. Non credo che finirà anche perché gli azzurri giocheranno in casa settimana prossima. Se l’Inter vincesse entrambi gli scontri diretti, allora soltanto un suicidio collettivo lo metterebbe in discussione».