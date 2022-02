Gasperini: «Gosens grossa perdita, gli auguro il bene. Inter già incontrata»

Gian Piero Gasperini, durante la conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Cagliari, ha parlato del trasferimento di Gosens all’Inter. Il tecnico ha voluto ringraziare il tedesco per quanto fatto con la maglia orobica

GRAZIE − Gasperini ringrazia Gosens per quanto fatto all’Atalanta: «È stata una grossa perdita per noi perché è stato straordinario, non posso che ringraziarlo. È stato un perno fondamentale, gli inizi non sono stati dei migliori con qualche difficoltà, ma ha raggiunto dei traguardi incredibili. Gli auguro di stare bene, poi noi quest’anno l’Inter non la incontriamo più».