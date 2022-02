Inter-Milan è anche Barella vs Tonali: il nerazzurro domina i numeri!

In Inter-Milan occhio al duello tricolore Barella-Tonali. Tanto fisico, corsa e qualità ma il centrocampista nerazzurro domina nei numeri

BATTAGLIA − Uno dei duelli più interessanti del Derby Inter-Milan sarà quello tra i due Nazionali, Nicolò Barella e Sandro Tonali. Due centrocampisti simili per intensità e dinamicità in campo ma con il centrocampista nerazzurro superiore in un fondamentale: gli inserimenti senza palla e la capacità di vedere direttamente e indirettamente la porta. Barella, titolare indiscusso anche nell’Italia di Roberto Mancini proprio davanti al milanista, è ormai un centrocampista di assoluto livello internazionale. La vera e propria mezzala box to box capace di fare il bello e il cattivo tempo in modo eccellente. Barella, infatti, rispetto a Tonali – più rompi-gioco e costruttore che altro – il centrocampista nerazzurro è tecnicamente molto più dotato. I numeri parlano chiaro: due gol e otto assist il sardo; due gol e altrettanti passaggi vincenti l’ex Brescia. Oggi, occorre confermare questa maggiore superiorità.