Allegri: «Inter con 2 gare in meno, vittoria che non cambia i nostri obiettivi»

Massimiliano Allegri, nel post partita di Sampdoria-Juventus (vedi articolo), ribadisce il suo pensiero sulla lotta Scudetto. Il tecnico cita le due gare da recuperare dell’Inter e non solo

NESSUN CAMBIAMENTO − Allegri non cambia opinione sul tema Scudetto: «Non cambia assolutamente niente questa vittoria in termini di obiettivi. Perché ribadisco siamo lontani dalle squadre che stanno davanti a noi. L’Inter ha due partite in meno, mentre Napoli e Milan ne devono giocare una ciascuno. Vincere era importante per consolidarsi e per prepararci alla difficile partita di mercoledì».