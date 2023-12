Allegri ignora ancora lo scudetto: «Vicini alla quota Champions League»

A differenza dei suoi calciatori, Massimiliano Allegri sembra non voler ammettere che la Juventus è in corsa per lo scudetto insieme all’Inter. Le parole dell’allenatore bianconero dopo la vittoria a Frosinone.

ZONA CHAMPIONS LEAGUE – Massimiliano Allegri continua a non voler pronunciare la parola “scudetto”. Anche nel post partita su Dazn di Frosinone-Juventus l’allenatore bianconero glissa l’argomento così: «I ragazzi dicono che hanno come obiettivo lo scudetto e io no? Siamo in disaccordo, è giusto così. Abbiamo superato la quota dei 38, ora siamo a 40 punti in classifica. Ora passiamo un buon Natale e poi dopo ripartiremo con la Roma che è una partita difficile e complicata. Vedremo il 7 gennaio quanti punti riusciremo a fare tra Roma e Salernitana, sicuramente ci avviciniamo alla quota Champions League».