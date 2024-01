Allegri: «Classifica Juventus non più comoda, Inter partita in meno»

Allegri non vuole ammettere che per la Juventus ci sia soltanto da lottare con l’Inter per vincere la Serie A. Intervistato durante La Domenica Sportiva su Rai 2, l’allenatore bianconero dà più valore al suo successo di stasera a Lecce.

L’ASTERISCO – Massimiliano Allegri non vede questo +1 della Juventus come definitivo: «Non è la situazione di classifica più comoda, l’Inter ha una partita in meno e per noi era importante vincere stasera. Nel primo tempo il Lecce ha fatto una buona partita e ci ha creato due situazioni pericolose, mentre noi abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Poi nel secondo tempo sono calati e abbiamo portato a casa tre punti importanti».