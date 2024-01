Locatelli sicuro: «L’Inter ci guarda. Vogliamo arrivare in fondo!»

Manuel Locatelli appare molto sicuro della sua Juventus, che ha sorpassato l’Inter in campionato ma solo per la fortuna di avere una partita in più. Le sue parole a Sky Sport 24.

SOGNO – Al termine di Lecce-Juventus Manuel Locatelli dichiara: «Credo che la vittoria di oggi sia molto importante perché arriva su un campo difficile. Abbiamo fatto una grande partita ed è stata una bella vittoria. Credo che siamo migliorati in consapevolezza e siamo maturati in questo percorso. Queste sono partite determinanti per arrivare in fondo. Dobbiamo crederci. È bello vederci lì ma ovviamente l’Inter hanno una partita in meno. Ma noi dobbiamo pensare a noi e al nostro percorso di crescita. Cosa intendo con arrivare in fondo? Andare in fondo al campionato. Quando ti vedi lì sogni e i sogni uno deve fare di tutto per cercare di realizzarli. Noi dobbiamo continuare col nostro percorso di crescita e credo che per arrivare in fondo dobbiamo crederci. L’Inter sente la pressione? Chiaro che guardano quello che facciamo noi, com’è normale che sia. Ma loro sono una squadre e noi un’altra. Loro devono pensare a loro e noi a noi». Questo il pensiero espresso da Locatelli sulla squadra di Simone Inzaghi, che intanto è concentrata sulla finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.