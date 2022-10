Alfonso Pedraza, chi è il laterale del Villarreal accostato all’Inter

Alfonso Pedraza è il nuovo tormentone del mercato dell’Inter. Ogni sessione spunta fuori il suo nome, con la situazione post-Perisic e di Robin Gosens ancora non risolta del tutto. Scopriamo chi è il laterale spagnolo.

ESPERIENZA – Alfonso Pedraza è un classe 1996, spagnolo, giocatore del Villarreal. In grado di giocare su tutta la fascia sinistra, nella sua carriera ha giocato sia come terzino che come ala. Cresciuto nelle giovanili del Villarreal, ha girato in prestito in Spagna. La prima vera esperienza fu però al Leeds, per soli sei mesi. Da lì Alavés e Real Betis, sempre in prestito, per poi tornare nei sottomarini nel 2020, dove tutto è iniziato. Da due anni Pedraza è ormai in pianta stabile in rosa, con il suo nome che però viene spesso accostato ad altre squadre: Inter e Juventus su tutte.

NUMERI – Dal 2017, anno in cui ha iniziato a giocare con costanza, Pedraza conta 154 presenze in Liga. Un totale di 10.540 minuti, a dimostrazione che ha un buon rapporto con la titolarità. Lo scorso anno ha giocato la sua miglior stagione. In 28 presenze ha segnato 4 gol, record personale per lo spagnolo. Non si può dire che abbia un brutto rapporto col gol, in carriera conta 30 reti totali. Undici di questi sono arrivati con la maglia del Villarreal, in 146 partite totali, conditi da 18 assist.

FASCIA SINISTRA – La miglior qualità di Pedraza è la corsa. Caratteristica che gli permette di giocare ovunque sulla fascia sinistra. La sua duttilità lo rende interessante per ogni allenatore. Il ruolo per definirlo è laterale sinistro: può giocare sia come terzino, che come centrocampista laterale, che come ala. Ovviamente nell’Inter di Simone Inzaghi, Pedraza andrebbe a occupare il ruolo di quinto di centrocampo a sinistra. Ruolo in cui però oltre a gol e assist, dovrebbe garantire anche la fase difensiva. Per quanto riguarda la fase realizzativa, l’Inter ne ha visto le qualità nell’amichevole precampionato, dove segnò una doppietta (vedi articolo).