Inter-Villarreal 2-4, Lukaku e D’Ambrosio non bastano: difesa da registrare

Termina sul punteggio di 2-4 Inter-Villarreal, amichevole di chiusura del precampionato nerazzurro. Ecco quanto successo a Pescara, dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 1-2 (vedi report).

UN GOL PER PARTE – Non inizia bene la ripresa per l’Inter, che al 48′ si ritrova a subire la terza rete del Villarreal: Milan Skriniar si fa bruciare sulla corsa da Pedraza che poi chiude in diagonale con la complicità di Samir Handanovic. Pochi minuti dopo Simone Inzaghi prova a dare una scossa alla squadra e, al contempo, un po’ di minuti anche ad altri giocatori: entrano infatti in campo Dimarco, Mkhitaryan e Darmian, che prendono il posto di Gosens, Calhanoglu e Bastoni, a cui seguono poco dopo gli ingressi di D’Ambrosio e Bellanova per Skriniar e Dumfries. La rete che accorcia le distanze arriva al 66′, quando Dimarco pennella un cross dalla sinistra su cui Romelu Lukaku non arriva, ma dietro di lui sbuca il neo-entrato D’Ambrosio che di testa insacca perfettamente il 2-3.

POKER – Altri cambi per Simone Inzaghi, Correa, Dzeko e Gagliardini prendono il posto di Lautaro Martinez, Lukaku e Barella. L’Inter prova ad attaccare per provare il pareggio, ma gli spazi lasciati dietro rendono vita facile al Villarreal, che all’82’ trova il 2-4: Jackson viene lanciato in profondità e prova a sorprendere Handanovic che respinge con le gambe, ma il pallone resta sui piedi del giocatore avversario che ribadisce in rete. Nel finale ci prova Dimarco a rendere la sconfitta meno dolorosa, con un siluro dalla distanza che viene deviato da Capoue prima che si spenga sul fondo con l’aiuto della traversa. Termina così al 90’+5 Inter-Villarreal, col punteggio di 2-4. Ora si inizia a fare sul serio.

Inter-Villarreal, il risultato finale dell’amichevole di Pescara

Inter-Villarreal 2-4. Gol: Pedraza al 29′ e al 48′, Lukaku al 36′, Coquelin al 43′, D’Ambrosio al 66′, Jackson all’82’