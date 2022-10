Xavi: «Inter-Barcellona, mi sono lamentato e non è servito a nulla! Ora…»

Xavi non vive sicuramente un buon periodo dopo il pari casalingo con l’Inter e la sconfitta nel Clasico con il Real Madrid. L’allenatore del Barcellona, intervenuto oggi in conferenza stampa prima del match con il Villarreal (vedi articolo), è tornato sulle polemiche arbitrali della sfida di andata a San Siro con i nerazzurri

LAMENTELE INUTILI – Xavi Hernandez si definisce una persona abbastanza calma anche se ultimamente non si direbbe. L’allenatore del Barcellona dopo il 3-3 con l’Inter in Champions League e la sconfitta con il Real Madrid punta a rialzare la testa con il Villarreal. Prima però riapre la polemica su Inter-Barcellona: «Sono una persona abbastanza calma e non sono preoccupato. Non sarà una sconfitta a rallentarmi. Continuerò a lavorare per cambiare le cose anche se dovessimo finire a giocare in Europa League. Mi sono lamentato molto il giorno di Inter-Barcellona ma non è servito a nulla. Mi piace pensare sempre che gli arbitri siano onesti e che alla fine della stagione più o meno gli errori si equivalgano. Ora vediamo se la situazione si riequilibra».