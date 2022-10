Albertini: «Inter, non avrei mai pensato a un inizio così! Ecco cosa fare»

L’Inter vive un momento di difficoltà profondo e domani a San Siro arriva il Barcellona (QUI le dichiarazioni di Inzaghi). Albertini, ex centrocampista del Milan, parla della crisi nerazzurra e di come se ne esce. Di seguito il suo intervento a Sky Sport

DIFFICOLTÀ – L’Inter attraversa un momento difficile che va avanti da inizio stagione. Demetrio Albertini non lo avrebbe mai detto: «Se era preventivabile il momento dell’Inter? Personalmente no, anche se quando inizia ogni stagione è a sé ma non avrei mai pensato a un inizio così difficoltoso dell’Inter. Dopo cerchiamo sempre le cause ma a posteriori, prima dell’inizio della stagione è stata considerata, anche da me, insieme alla Juventus una delle due squadre con più possibilità o comunque favorite per lo scudetto. Sappiamo anche che il campionato è lungo, chi vincerà il campionato sarà la squadra che avrà gestito al meglio i momenti di difficoltà, dico questo perché succedono un po’ a tutti, chi all’inizio e chi durante. Per vincere lo scudetto bisogna trovare le modalità migliori per gestire i momenti di difficoltà, in questo momento l’Inter deve cercare di gestire nel modo migliore»