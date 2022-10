VIDEO – Inzaghi: «Continuerò a scegliere il portiere di volta in volta»

Simone Inzaghi – accompagnato da Matteo Darmian – ha parlato nella conferenza stampa che precede Inter-Barcellona, gara valida per la 3ª giornata del girone C di UEFA Champions League. Il tecnico sa che questa partita potrebbe essere fondamentale per il percorso europeo dei nerazzurri. Inzaghi ha confermato la titolarità di Andrè Onana, che collezionerà la terza presenza stagionale, tutte in Champions League. Contestualmente, l’allenatore nerazzurro ha dichiarato che l’alternanza tra Onana e Samir Handanovic continuerà. Di seguito la conferenza del tecnico e di Matteo Darmian.

