Onana, la Champions per confermarsi: il numero 24 a caccia della titolarità

André Onana sarà titolare nella sfida decisiva di Champions League contro il Barcellona, come annunciato da Simone Inzaghi in conferenza stampa (qui il video). Per il camerunense sarà una partita importantissima, dato che un’altra prova positiva (sarebbe la terza di fila su 3 occasioni avute) potrebbe convincere Inzaghi a dare al numero 24 un chance dal 1′ anche in campionato

SFIDA DECISIVA – Non solo per l’Inter. Ma anche per Andrè Onana. Il numero 24 nerazzurro giocherà dall’inizio contro il Barcellona, match in programma domani sera alle ore 21.00 a San Siro. La partita sarà fondamentale per i nerazzurri, perché per avere chances di strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League occorre fare punti contro i Blaugrana, sia all’andata che al ritorno. Ma la gara di San Siro sarà importante anche per il camerunense, che avrà la terza occasione in stagione per dimostrare tutto il suo valore, dopo le due buone prestazioni contro Bayern Monaco e Viktoria Plzen.

TITOLARITÀ– Oltre a questo, in ballo c’è la maglia da titolare di portiere dell’Inter. Inzaghi in conferenza ha confermato l’alternanza tra i pali, ma un’altra buona prova di Onana in Champions League potrebbe spingere il tecnico piacentino a dare al classe ’96 una chance anche in campionato. Il futuro della carriera nerazzurra di Onana è – letteralmente – nelle sue mani.