Albertini: “Eriksen segna molto su punizione, l’Inter questo non ce l’aveva”

Albertini, intervistato per “Speciale Calciomercato” su Rai Sport +, si è espresso sull’arrivo di Eriksen all’Inter. L’ex centrocampista di Milan, Atalanta e Barcellona trova una caratteristica in cui il centrocampista danese eccelle che ai nerazzurri mancava.

LACUNA COLMATA – Demetrio Albertini promuove Christian Eriksen: «Una delle prime cose è che segna molto su punizione. L’Inter non aveva giocatori negli ultimi anni che sapessero battere le punizioni: mi ricordo solo Wesley Sneijder. In una partita e in un campionato i gol su punizione sono fondamentali, servono molto e questo è un dato di fatto. Bisognerà inserirlo con i due attaccanti che stanno facendo molto bene, perché Lautaro Martinez è veramente la scoperta del campionato».