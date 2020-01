Laudisa: “Inter, attenzione a Llorente! Conte libera Esposito?”

Llorente potrebbe ancora essere un nome per l’Inter. Carlo Laudisa, giornalista del quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, è intervenuto in collegamento con “Speciale Calciomercato” su Rai Sport + e ha rimesso in pista il centravanti del Napoli, a patto che Conte lasci andare Esposito.

IL TERZO INCOMODO – Così Carlo Laudisa: «Il Chelsea non vuole assolutamente mollare Olivier Giroud. Tutta la pantomima con la Lazio ha surriscaldato l’ambiente, credo che quella di Islam Slimani sia la prospettiva più concreta per l’Inter. Attenzione a Fernando Llorente: se Antonio Conte desse il via libera per Sebastiano Esposito il Napoli accoglierebbe il ragazzo di Castellammare di Stabia e lascerebbe partire Llorente. Attenzione a non aizzare Conte, che è molto bravo in panchina e anche abile a far crescere i giocatori. Al suo fianco però c’è un certo Giuseppe Marotta, che è abituato a essere molto razionale. Chiaramente l’Inter punta allo scudetto, ma non trascurare la dialettica che si è sviluppata in queste situazioni fra Conte, Marotta e Piero Ausilio. Conte deve anche un po’ subire: per esempio Matias Vecino fino a tre giorni fa era sul mercato e invece è rimasto. È una scelta condivisa, perché alla fine non è così sicuro che sia Giroud l’obiettivo: se riesce a prenderlo bene, ma sa che se non arriva Giroud la società gli sta mettendo a disposizione il meglio. Non è solo Conte a lottare per lo scudetto».