Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 31 gennaio 2020

Ultima notte con il calciomercato aperto in Serie A: si chiude alle 20 (alle 21 per le squadre impegnate negli anticipi di sabato). Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Si riapre improvvisamente il discorso per un attaccante. In mattinata è spuntato Goran Pandev, poi si è proseguito con Islam Slimani e in serata è tornato in auge Olivier Giroud, con l’intermediario che non chiude (vedi articolo). In uscita fatta per il prestito di Federico Dimarco al Verona, Ionut Andrei Radu rientra dal Genoa e va al Parma così come Marco Pompetti dalla Sampdoria (andrà al Pisa).

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Emre Can va al Borussia Dortmund: alla Juventus arrivano trenta milioni di euro, risolvendo un caso che si trascinava da tutta la stagione. Marko Pjaca, dopo che è saltata l’ipotesi Cagliari, si trasferisce all’Anderlecht.

CALCIOMERCATO LAZIO

Per Giroud è corsa a due con l’Inter, con il francese diventato obiettivo di mercato per via dei problemi fisici di Joaquin Correa. L’ultimo giorno servirà per chiudere, con il Chelsea che prima deve trovare un sostituto. Ufficiali Valon Berisha al Fortuna Dusseldorf e Tiago Casasola al Cosenza.

CALCIOMERCATO MILAN

Vanno via altri due: Krzysztof Piatek è dell’Hertha Berlino, Ricardo Rodriguez del PSV Eindhoven. Niente da fare per Matias Vina ma arrivano Alexis Saelemaekers dall’Anderlecht e Antonee Robinson dal Wigan.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Ufficiale l’ingaggio di Andrea Petagna, che però resterà alla SPAL in prestito. Non va più via Dries Mertens, con la trattativa col Chelsea che sfuma. Due operazioni minori: Franco Ferrari torna dal Bari e va al Livorno, Luigi D’Ignazio rientra dalla Cavese e va alla Carrarese.

CALCIOMERCATO ROMA

Ufficiali gli ingaggi di Carles Pérez dal Barcellona e Gonzalo Villar dall’Elche, così come la cessione in prestito secco al Valencia di Alessandro Florenzi. Le ultime news parlano di un sondaggio del Monaco per Nikola Kalinic: in caso di cessione la Roma andrebbe su Andrea Favilli. Zan Celar va alla Cremonese, Mirko Antonucci al Vitoria FC.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A la Fiorentina prende tutto: OK per Alfred Duncan, Igor e Christian Kouamé, trattativa a oltranza per Domenico Criscito e per Sofyan Amrabat (quest’ultimo da luglio), in uscita Szymon Zurkowski ufficiale all’Empoli e Luca Ranieri destinato all’Ascoli. La SPAL riporta in Italia Ervin Zukanovic (era svincolato), fa lo scambio col Cagliari fra Alberto Cerri e Alberto Paloschi e dai rossoblù sta prendendo Lucas Castro. L’Atalanta ha preso Raoul Bellanova e Bosko Sutalo, in più ha fatto fare le visite mediche ad Adrien Tameze. Il Verona ha dato alla Juventus U23 il difensore Wesley, con la squadra B dei bianconeri che preleva anche Giacomo Vrioni dalla Sampdoria (via Cittadella). Fabrizio Alastra passa dal Parma al Pescara, i gialloblù puntano Gianluca Caprari ma hanno la grana Gervinho (proposta da Dubai).