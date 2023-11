Agresti: «Nazionali Inter più impegnati? Sì, ma Juventus con infortuni!»

Agresti ha parlato di Juventus e Inter ritornando su articolo apparso oggi sul Corriere dello Sport in merito ai giocatori impegnati in nazionale. Il giornalista dice la sua.

NAZIONALI − Stefano Agresti, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, ha parlato dei giocatori impegnati in nazionale tra bianconeri e Inter: «Lautaro Martinez ha giocato poco, non è un titolare nell’Argentina. Chiaro che noi lo vediamo fare cose straordinarie in Italia, ma in Argentina hanno un’altra percezione. Quelli dell’Inter hanno giocato di più anche perché numericamente la Juventus ha avuto diversi infortuni. Da Locatelli a Danilo e Miretti. La Juventus forse preferiva avere giocatori rimasti in campo per 180′ che giocatori rotti. A livello di assenze la Juventus non si batte».