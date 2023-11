Inter, non c’è due senza tre? Con la Juventus un trend post-sosta

L’Inter affronterà la Juventus al rientro dalla sosta per le Nazionali. Nel posticipo di domenica sera (ore 20.45), i nerazzurri di Simone Inzaghi puntano a vincere per allungare in classifica. E anche per confermare un trend.

RIENTRO DIFFICILE – Juventus-Inter di domenica non è il migliore dei modi per ritrovare il campionato dopo l’ultima sosta per le Nazionali del 2023. Sia per i numerosi assenti (qui le condizioni di Alessandro Bastoni) sia per i molti chilometri accumulati nelle gambe dei giocatori. Che dovranno tuttavia mettere da parte le fatiche nazionali per giocare una sfida dall’importanza capitale. Perché i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno l’occasione di allungare in classifica, lasciando indietro proprio la Juventus (oggi a -2). Riprendendo il cammino da dove si era interrotto (vittoria contro il Frosinone con gol fantascientifico di Federico Dimarco). E confermando un trend positivo legato alle nazionali.

Juventus-Inter dopo la sosta: i precedenti

RIENTRO FELICE – Quella appena conclusa è la terza e ultima sosta in questo avvio di stagione 2023/24. Le due volte precedenti, l’Inter ci arrivò con mood diversi. A settembre col poker casalingo rifilato alla Fiorentina, mentre a ottobre con la frustrazione del 2-2 (sempre a San Siro) contro il Bologna. Tuttavia entrambe le volte riprese allo stesso modo. L’ultima volta col netto 3-0 in casa del Torino (lo scorso 21 ottobre), mentre quella precedente fece ancora meglio. Ossia schiantando il Milan nel derby di andata col risultato di 5-1. Un doppio precedente positivo che fa sorridere in vista di Juventus-Inter di domenica. Ma che non sarà sufficiente per mettere in cassa i 3 punti, nel campo storicamente più difficile per i nerazzurri.