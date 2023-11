Sorteggi Italia, Teotino preoccupato: «Conosciamo Calhanoglu, meglio evitare la Turchia!»

Dopo il pareggio con l’Ucraina, l’Italia si è qualificata insieme ad altre 23 campionati europei che si terranno in Germania nel 2024, con l’obiettivo di difendere il titolo da Campioni in carica. l sorteggio per i gironi degli Europei 2024 sono in programma il prossimo 2 dicembre ad Amburgo. Gianfranco Teotino, dagli studi di Sky Sport, ha espresso la sua opinione riguardo le possibile avversarie, citando il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu.

PREOCCUPAZIONE – Gianfranco Teotino è preoccupato in vista dei sorteggi di Euro2024 per quanto riguarda l’Italia, che si piazza in quarta fascia. Tra le possibili avversarie, anche la temibile Turchia: «Se proprio si deve evitare qualcuno, io per esempio dico la Turchia di Vincenzo Montella e soprattutto di Hakan Calhanoglu, che conosciamo e ammiriamo nel nostro campionato ogni domenica e preferirei non averlo contro».