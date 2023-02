Agresti: «Inter-Napoli finale Champions League? Sogno, ma molto difficile»

Agresti ha risposto alla domanda su una possibile finale tutta italiana Inter-Napoli in Champions League. Il giornalista la ritiene fantastica, ma anche improbabile

SOGNO − In collegamento su Radio Sportiva, Stefano Agresti ha detto la sua su un’eventuale finale Champions League tutta italiana: «Inter-Napoli in finale? Durissima pensare ad una finale Champions League tutta italiana. Una finale tra due italiane sarebbe un sogno, ma oggettivamente è molto difficile. Ci sono squadre di livello stellare contro cui le nostre dovranno confrontarsi. Speriamo che vadano tutte e tre avanti. Ce la stiamo godendo però quest’anno in Champions League. Abbiamo fatto nove punti con tre squadre, contro il solo punto delle inglesi con quattro club. In Italia, il Napoli ha già vinto il campionato».