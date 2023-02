Longhi: «Inter, difesa difficile da ipotizzare. Con il Porto bravi per un motivo»

Nel suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva (vedi articolo), Bruno Longhi ha parlato della possibile difesa dell’Inter in vista del prossimo anno. Il giornalista ha poi anche approfondito il tema legato alla sfida di ritorno in Champions League contro il Porto.

GARA OSTICA – Bruno Longhi ha fatto un breve cenno alla possibile difesa dell’Inter del prossimo anno, prima di approfondire il tema legato al ritorno contro il Porto: «Acerbi ha i suoi anni e Skriniar va al PSG, ma bisogna vedere chi arriverà. In questo momento non arrivano notizie che mi portino a capire quale potrà essere la linea difensiva del prossimo anno. Con il Porto si sa che sarà durissima anche al ritorno, le partite non finiscono mai anche vista la stanchezza e visti i cambi. Bisogna stare attenti anche ai minuti finali, non solo alla prima mezz’ora. L’Inter è stata bravissima a fermare la striscia di vittorie dei portoghesi».